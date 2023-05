Influencer Mario priprema ribu u umaku od marelice: 'Ne zvuči mi baš dobro ta kombinacija'

Mario je po zanimanju veterinarski tehničar, no u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se kao pisac, glazbenik i influencer koji će svoje goste dočekati u zagrebačkom kvartu Maksimir. Od sastojaka će koristiti brancin, marelice, špinat, pršut, lan, pistacije i bijelu čokoladu, a od svega nabrojanog, Gordanu i Aleksandru ipak najviše privlače bijela čokolada i pistacija. „Dosta interesantno, zanima me kako će to biti pripremljeno. Najmanje mi se sviđaju lan i marelice“, otkrio je Dean, a kad je doznao da će domaćin pripremati brancin u umaku od marelica, komentirao je: „Volim slatko-slane kombinacije, volim voće kad se miješa s mesom, ribom, bilo kako, ali stvarno to treba znati. Treba se igrati.“ Ana je bila zadovoljna što će na stolu biti i brancin, ali nije baš bila sigurna u kombinaciju ribe i marelice: „Ne znam, ne zvuči mi baš dobro.“

