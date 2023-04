Ivana priznala da je prema Maji i objektivna i subjektivna: 'Mislim da će tako biti i ovaj tjedan'

Spremačica Ivana Džijan ugostit će protukandidate pretposljednjeg dana 'Večere za 5 na selu'. Ova ekonomistica po struci u slobodno vrijeme izrađuje vjenčiće. Za sebe kaže da voli putovati i družiti se, što je i bio jedan od razloga njezine prijave u 'Večeru za 5 na selu'! Naravno, i dobra zabava i još bolja hrana važni su razlozi! Od hrane najviše preferira domaću zagorsku kuhinju, kaže da najčešće spravlja gulaše i variva, a omiljeno jelo joj je bolonjez. Bliska je prijateljica s učiteljicom Majom Posavec, s kojom se prijavila u 'Večeru za 5 na selu'.

Ivana dolazi iz Velikog Trgovišća, sa suprugom živi na katu njegove obiteljske kuće. "Živimo odvojeno na katu, a svekar i svekrva su dolje u prizemlju. U braku smo pet i pol godina, skoro ćemo šest, i da, još uvijek se osjećamo kao mladenci", priznala je zaljubljena Ivana. Dan joj nerijetko počinje hranjenjem kokoši. "To su kokoške svekra i svekrve, ali ja ponekad pomažem hraniti ih. Nedavno se dogodilo to da nam je došla lisica i poklala nam sve kokoši taman prije 'Večere za 5 na selu', ali svekar je bio toliko dobar da nam je nabavio nove kokoši", prepričala je Ivana crticu iz života.

S vremena na vrijeme uživa i u samotnim kavama. "Vesela sam, tvrdoglava, uvijek nasmijana, pozitivna. Mislim da sam dobra prijateljica i supruga. Ponekad sam samozatajna, ali rijetko su to trenuci. Prijateljica me prijavila u emisiju, čisto iz znatiželje i novog iskustva, a i nagovorila me Maja da idemo skupa", dodala je spremačica. S Majom je bliska, a prema njoj je, kaže, i objektivna i subjektivna. "Mislim da će tako biti i ovaj tjedan", zaključila je Ivana.

