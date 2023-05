Medicinska sestra Ivana Čavalić majka je četvero djece, koja slobodno vrijeme provodi plešući bachatu i izrađujući aranžmane. Direktna je, zabavna i vesela, a uglavnom voli kuhati mesna jela i variva. Pokušava kombinirati tradicionalna i moderna jela te eksperimentirati s raznim kuhinjama.

Ekipi je odlučila spraviti glavno jelo koje je nekad radila sa svojom udomiteljicom, tetom Ružom. "S njom sam provela od treće do desete godine, to je najljepši dio mog života i sve što znam, pamtim iz tog doba. Bez obzira na to što sam bila mala, sve sam upamtila i ona je cijela osnova mene. Zvala sam ju maloprije da potvrdimo recept da ne pogriješim nešto", ispričala je Ivana o svom odnosu sa udomiteljicom Ružom.

Foto: RTL RTL

Sa svojom biološkom majkom, kaže, upoznala se tek kada je imala 33 godine. "Imam i biološku i posvojenu majku, a s nijednom nisam u nekom kontaktu. S biološkom sam u nekom osnovnom kontaktu, tu i tamo se čujemo, vidimo, zna gdje sam. Nismo u bliskom kontaktu, ali smo dobre, ne zamjeram joj, ja sam sretna što je ona mene ostavila jer mislim da sam bolja osoba ispala ovako, nego što bih ispala uz nju. Život joj je tako donio", zaključila je Ivana.

A kako se Ivana snašla u 'Večeri za 5 na selu' i koje će mjesto u konačnici zauzeti, pratite svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU.