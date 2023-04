Ivana tijekom večere optužila Maju da laže: 'Nije trebala to reći, nije prijateljski'

Spremačica Ivana Džijan ugostila je protukandidate pretposljednjeg dana 'Večere za 5 na selu'. Ova ekonomistica po struci u slobodno vrijeme izrađuje vjenčiće. Za sebe kaže da voli putovati i družiti se, što je i bio jedan od razloga njezine prijave u 'Večeru za 5 na selu'! Naravno, i dobra zabava i još bolja hrana važni su razlozi! Od hrane najviše preferira domaću zagorsku kuhinju, kaže da najčešće spravlja gulaše i variva, a omiljeno jelo joj je bolonjez. Bliska je prijateljica s učiteljicom Majom Posavec, s kojom se prijavila u 'Večeru za 5 na selu'.

Maja i Ivana prijateljice su od školskih dana, no čini se da ipak ne znaju baš sve jedna o drugoj. Maja je, naime, u kombiju ekipi otkrila da je u Ivaninom braku njezin suprug glavni kuhar, a Tomislav je tijekom večere taj detalj i spomenuo. "Molim? Ta ptičica ti očito dobro laže, moram primijetiti", odgovorila mu je domaćica, a Maja se nadovezala i identificirala kao ptičica. "Stara moja, dobro lažeš", reagirala je Ivana i dodala da ju je kuhanju naučila njezina baka.

Foto: RTL RTL

"Maja je to rekla, Maja je to rekla. Svi smo čuli u automobilu, da muž više kuha nego Ivana. Ovo je rečeno ovako, da ju je muž naučio i da muž više kuha, no nije znala da će je izdati", kroz smijeh je komentirala Mirjana situaciju. "Nije trebala to reći, nije prijateljski", dodala je gospođa Mirjana. "Vidjeli smo da je Maja glavna, a Ivana je sluša. Mislim da to ona njoj dopušta", procijenila je odnos prijateljica umirovljenica.

U konačnici je Ivana pitala Maju: 'što ti je večeras'. "Imala je čudan izraz lica, kao da su joj sve lađe potonule, pa sam je to pitala", zaključila je domaćica za kraj.

Kako će se Ivana snaći u 'Večeri za 5 na selu', pratite u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU!