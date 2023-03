Jadranka je pobjednica zagrebačkog tjedna u 'Večeri za 5 na selu': 'Iznimno mi je drago što si pobijedila'

Zagrebački tjedan 'Večere za 5 na selu' zatvorio je influencer Ivan Bašić. U kulinarski show prijavio se jer voli izazove i dobru zezanciju. Sebe opisuje komunikativnim i impulzivnim te se smatra modnom ikonom koja inspiraciju za kombinacije pronalazi vrlo brzo. Svojom večerom Ivan je osvojio drugo mjesto u ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu', a pobjednicom tjedna proglašena je Jadranka Konjušić. Ivan je kandidate iznenadio svojim predjelom, ali i desertom - za koje je dobio podosta pohvala.

Talijansku hranu Ivan jako voli, a zbog toga je složio i prigodni jelovnik sastavljen od sastojaka kao što su tjestenina, čokolada, gorgonzola, rajčica, pršut i maslac od kikirikija. Kao predjelo 'Klasik italiano' poslužio je bruschette, a tijekom priprave istih otkrio je da voli mediteranski stil života. Glavno jelo nazvao je 'Mambo Italiano', a iza naziva se krije tjestenina s četiri vrste sira. Nakon priprave glavnog jela, Ivan se prihvatio i deserta. Iza deserta 'Kikiriki miki moj' krile su se palačinke s punjenjem od kikiriki maslaca. Dekorirao je desert s malinama i ribanom čokoladom te se nakon toga bacio na dekoraciju stola. Prije negoli je dočekao goste, otkrio je da je za njega Jadranka pobjednica tjedna, barem ako se njega pita.

Foto: RTL RTL

Dok su se gosti vozili u kombiju prema Ivanovom domu, on je s pažnjom dekorirao stol. Kada je ekipa stigla kod njega, predstavio im je svoje prijatelje iz Kolumbije i Kostarike, a koji su za sve zasvirali tijekom aperitiva. Izvođači su lijepo zapjevali talijansku, a kasnije i dalmatinsku glazbu. "Nadalina" je oduševila cijelu ekipu pa su svi zaplesali i prije negli je na stol stiglo predjelo. "Iznenađenje je bilo fenomenalno, dečki su odsvirali odlično. Stvarno su bili odlični", komentirao je Juraj Ivanovo iznenađenje.

Foto: RTL RTL

Nakon što je ugrijao atmosferu, Ivan je ekipi predstavio svoje predjelo - Klasik Italiano. Nahvalila je Maria odmah Ivanovo predjelo, a zatražila je i recept kako bi njegovim jelom kasnije mogla i sama dočekivati goste. Juraju je predjelo bilo jednostavno i fino, a pohvale su dali i ostali iz ekipe. "Bolje predjelo nisam ovaj tjedan jela", ispričala je Jadranka. Tražila je i repete, a Ivan je potom ekipi poručio da moraju ostaviti mjesta i za glavno jelo!

Foto: RTL RTL

'Mambo Italiano' bila je tjestenina s četiri vrste sira. Priznao je Ivan da je to jedino što zna napraviti, no i ono je relativno dobro prošlo kod protukandidata. Jadranki je i glavno jelo bilo dobrog okusa. Valentini je nedostajalo začina, no pojela je ponešto. "Ovo je top", poručila je Maria Ivanu koji joj nije dao repete za glavno jelo jer ih je čekao i desert.

Foto: RTL RTL

Desert 'Kikiriki miki moj' stigao je posljednji na stol, a ekipa je pohvalila dekoraciju istog. "Opet me iznenađuješ", pohvalila je Jadranka. Ekipi je Ivan priznao da je imao veliku tremu tijekom kuhanja jela. Potom je protukandidatima poklonio mirisne svijeće i čokoladice, a na kraju večere zaključio je da je zadovoljan kako se pokazao.

Foto: RTL RTL

Kada je i posljednja ovotjedna večera završila, Ivan je dobio zadatak proglasiti pobjednicu 'Večere za 5 na selu'. Na četvrtom mjestu završio je Juraj, treće mjesto dijele Valentina i Maria, drugo mjesto zauzeo je Ivan, a pobjednica tjedna bila je Jadranka. "Iznimno mi je drago što si pobijedila", rekao joj je Ivan nakon što su Jadranki svi čestitali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Nove avanture iz 'Večere za 5 na selu' pratite od 20.15 samo na RTL-u!