Još jedan buncek ovaj tjedan, a domaćinova supruga kaže: 'Odlično to priprema!'

Umirovljenik Oliver ljubitelj je domaće hrane, na prijašnjim večerama nije puno prigovarao i uglavnom mu je sve bilo ukusno, a za svoju večeru glavna će mu namirnica biti svinjsko meso, a među ostalim, koristit će čvarke, buncek, špek i zelje. „Buncek mi je odmah upao u oči jer on to radi odlično“, komentirala je zadovoljno Branka. Nikolinu nije oduševio popis namirnica jer je i sama imala slične pa je odmah rekla: „Što mu taj buncek tu radi?! Pa to je moje!“

Ovaj je tjedan prva kuhala Nikolina koja je za svoju večeru osvojila 36 bodova, Matea je kandidate ugostila u utorak i dobila 32 boda dok je jučer domaćin bio kuhar Zoran, koji je osvojio 37 bodova i prešao u vodstvo, a gdje će ekipa smjestiti Olivera - vidjet ćemo od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'!