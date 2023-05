Kako je Vlatko osvojio svoju voljenu suprugu? 'Ona je mene pitala - kad misliš da se mi ženimo'

Umirovljenik Vlatko Jurković ugostio je protukandidate pretposljednjeg dana u 'Večeri za 5 na selu'. Ovaj svestrani gospodin radni vijek proveo je kao radijski novinar, voditelj i urednik, a danas uživa u svom vinogradu u mjestu Draž. Slobodno vrijeme voli provoditi na folkloru, a ekipu je tijekom tjedna zabavljao svojim bećarcima, anegdotama i dosjetkama.

U mirovini uživa sa suprugom, a otkrio je tijekom priprave večere i kako ju je osvojio. "Imao sam jednog kolegu, išli smo nas dvojica zajedno na korzo u Osijeku. Dakle, on je vidio moju ženu u to vrijeme, ja je nisam poznavao, i zaljubio se u nju. Budući da je završio fakultet i dobio posao, on je njoj ponudio brak. Ona se nasmijala, a ja onda kolegi kažem: 'Pa daj, tako se to ne radi, što je tebi, moraš to malo izdaleka, žene vole da im se pričaju bajke i onda će ona sama pitati kad ćeš ti svatove praviti", jasan je Vlatko.

"Ona je mene pitala - kad misliš da se mi ženimo. A što ja jadan, rekao sam 'dobro, hajde da se ženimo'", kroz smijeh je zaključio o svojoj ljubavnoj priči.

