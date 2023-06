Četvrti dan podravskog tjedna 'Večere za 5 na selu' kuhao je Nikola. Tradicionalan je tip, voli i takvu hranu, a na tome se bazira i njegova večera. Jedini je muškarac u ekipi i napokon je dočekao da je u centru pozornosti. Damama je priuštio odličnu zabavu, a izgleda da se ovoga tjedna stvorilo i zasigurno jedno prijateljstvo.

Damama je ispričao kako je u 23 godine braka, sa suprugom i djecom bio tek jedanput na moru. "Ne znaš zašto. Nije da se ne može, evo ne znam", rekao je Nikola. Tu je nastupila Martina Tišljarić.

"Nikola, zovem te kod sebe na more. Tebe i tvoju obitelj", rekla mu je.

"Počašćen sam, hvala", rekao je Nikola ozarena lica. Martinu je rastužilo to kada je čula kako su u više od dva desetljeća svega jedanput bili na Jadranu pa se nada da će se odazvati njezinom pozivu.

"Nije ti top destinacija, ali se nadam da će ti se svidjeti", rekla mu je tijekom večere. Maja se našalila kako je bila iznenađena gestom, no da bi joj bilo još draže da je nju pozvala.

"Ako je to doista mislila, mislim da je to nešto predivno. Vjerujem da ćemo to možda i realizirati. Da ću se odazvati", zaključio je.

