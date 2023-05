Kandidati iz Varaždina i okolice pokazat će kako se veseli i jede u njihovu kraju

OLGICA KOREN (34)

Medicinska sestra Olgica sa svojom suprugom, dvoje djece i psom vodi miran obiteljski život u naselju Remetinec u sastavu Novog Marofa, a slobodno vrijeme najradije provodi u vrtu ili se bavi nekom fizičkom aktivnošću. Za sebe kaže da je vedra i vesela osoba koja u 'Večeru za 5 na selu' dolazi na nagovor sina koji bi želio vidjeti kako mama kuha pred kamerama, a i sama Olgica otkriva da je jako znatiželjna pa je zanima kako će to sve ispasti. Preferira talijansku kuhinju, omiljeno jelo joj je sarma, a uvijek će rado napraviti burek.

VESNA VUKOVIĆ (52)

Varaždinka Vesna Vuković gledateljima je poznata iz posljednje sezone emisije 'Ljubav je na selu', gdje je bila u potrazi za ljubavlju. Sada je u potrazi za novim kulinarskim vještinama, novim iskustvom, a i želi se dobro zabaviti u 'Večeri za 5 na selu'. Vesna je krojačica po struci, no povremeno radi kao pomoćna radnica u kuhinji, a za sebe kaže da je druželjubiva i iskrena osoba. Najradije priprema jela tradicionalne kuhinje, omiljeno jelo joj je sekeli gulaš, a najčešće spravlja razna variva ili peče roštilj.

SANJA NOVAK (43)

Sanja je prodavačica iz Varaždina koja u 'Večeru za 5 na selu' dolazi zbog dobre hrane, zabave i novog iskustva, a u emisiju ju je prijavila prijateljica. Slobodno vrijeme najradije provodi u šetnji, kuha i radi s djecom, a za sebe kaže da je komunikativna i vesela osoba. Od Sanje možemo očekivati jela domaće kuhinje, koja najčešće i spravlja, a uvijek će rado pojesti kuhanu junetinu ili mesne okruglice. Kaže da je spretna u kuhinji, no i da ponekad previše posoli hranu koju priprema.

ALEN MARTINČEVIĆ (45)

Iz mjesta Ivanec dolazi Alen koji kaže da je pravi obiteljski čovjek, sretno oženjen i ima dvije kćeri. Radi kao strojar na bageru dok u slobodno vrijeme voli voziti motore, ići u ribolov ili se družiti s prijateljima kojima nerijetko priprema razne delicije. U 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zato što voli kuhati, kako bi upoznao neke nove ljude i doživio novo iskustvo, a vjeruje da će to biti jedno ugodno druženje. Omiljeno jelo mu je kotlovina, a najradije spravlja jela kontinentalne kuhinje. Svojom vrlinom smatra to što se uvijek drži recepata, a manom to što ne zna praviti kolače.

MARIJA MARINA LEVANIĆ (53)

Iz mjesta Pušćine Nedelišće dolazi umirovljenica Marija, koju svi zovu Marina i koja za sebe kaže da je komunikativna i vesela osoba. U svoje slobodno vrijeme najradije čuva unuke, igra razne nagradne igre, isprobava nova jela i obavlja razne radove po kući i vrtu. Voli tradicionalnu kontinentalnu kuhinju, obožava domaća jela svog kraja poput temfanog piceka, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog novih poznanstva i zabave. Smatra da je spretna u kuhinji, jedino ponekad ne posoli dovoljno jelo koje priprema.

