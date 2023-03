Kandidatkinja Ana ima jasan cilj: 'Voljela bih ponoviti rezultat svoje buduće svekrve Bernardice'

LUKA GADANEC (27)

Luka je mladi obiteljski čovjek koji živi u okolici Bjelovara u naselju Puričani. Po zanimanju je soboslikar i ličilac, ima obrt i najviše voli raditi dekorativne zidove, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zbog druženja i upoznavanja novih ljudi. Kaže kako u ocjenjivanju neće biti strog, ali i da neki kriteriji moraju biti zadovoljeni tako da će sve uzimati u obzir - od hrane i domaćina pa do atmosfere na samoj večeri. Iskreno priznaje da njegova žena bolje kuha od njega dok je on više tip za meso i roštilj, što najradije radi vikendom.

NEVENKA LEBINAC (61)

Nevenka je po zanimanju kuharica, radi u svoj struci u vrtiću, a za sebe kaže da je vesela, komunikativna, vrijedna, no ponekad previše iskrena osoba koja u slobodno vrijeme obožava trčati ili uređivati cvijeće oko kuće. Najviše voli pripremati jednostavna jela poput pohanog mesa, piletine u umaku te kombinirati tradicionalnu i modernu kuhinju, a naglasila je i kako joj sjajno ide pravljenje kolača. Svojom najvećom vrlinom smatra to što od namirnica koje ima u hladnjaku može napraviti ukusno jelo, a manom to što iza sebe često ostavi nered u kuhinji.

ANA PAHL (25)

Prodavačica Ana dolazi iz mjesta Sv. Petar Čvrstec iz okolice Križevaca, majka je dvoje djece i obitelj joj je na prvome mjestu. U vezi je s Darijem Gašparićem koji je bio u devetoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu', a njegova mama Bernardica poznata nam je iz emisija 'Mijenjam ženu' i 'Večere za 5 na selu', gdje je i pobijedila. U slobodno vrijeme voli peći kolače i torte, a jedno je vrijeme radila u slastičarnici. Najčešće priprema domaću hranu, preferira tradicionalnu kuhinju, u kulinarski show dolazi zbog novog iskustva, a voljela bi i pobijediti i ponoviti rezultat svoje buduće svekrve Bernardice.

SENKA PUŠKADIJA (39)

Senka je trenutačno nezaposlena, po struci je ugostiteljica, a za sebe kaže da je komunikativna, društvena, vesela, vedra, ponekad brzo plane, ali se i brzo ohladi i zna biti tvrdoglava. U slobodno vrijeme izrađuje ruže od krep papira, decoupage (salvetna tehnika) te šiva. 'Večeru za 5 na selu' prati već godinama tako da se i sama odlučila prijaviti, a želi steći i novo iskustvo te zanimljiva poznanstva. Najviše voli kuhati variva, mesna jela, umake, juhe, a omiljeno jelo joj je pohano meso. Nije joj problem od namirnica koje ima kod kuće u kratkom vremenu napraviti ukusno jelo, a uglavnom kuha tradicionalna jela.

TIHANA GABRON MIKLEČIĆ (37)

Tihana je prodavačica iz mjesta Ivančani koja za sebe kaže da je miroljubiva, draga, brižna i brbljiva osoba. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog upoznavanja novih ljudi, novih iskustva i druženja, a u slobodno vrijeme vozi bicikl, ide na izlete i putuje. Tihana preferira tradicionalnu i mediteransku kuhinju, najčešće spravlja razna variva, povrće i piletinu te kaže da nije nimalo izbirljiva kad je o hrani riječ. Ponosna je što svi hvale njezina jela, ali iskreno priznaje da je brzopletost njezina najveća mana prilikom kuhanja.

