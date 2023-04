Karlo će gostima poslužiti moslavačke popečke: 'Čvarci, špek, svinjetina, to je sve fino'

Mladi domaćin nada se da će se gostima svidjeti ono što im priprema zato što to spravlja prvi put, no kad su kandidati vidjeli koje će sastojke koristiti, bili su zadovoljni. „Špek i čvarci me vuku na slavonski sushi, a svinjetina se lagano pridružuje“, rekao je Borislav, a Ljiljana zaključila: „Čvarci, špek, svinjetina, to mi je sve fino, najmanje mi se sviđaju vino i bukovače.“

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Jučer se ekipa družila kod Mirne, koja je za svoju večeru dobila 34 boda i nije nadmašila trenutačno vodeću Ljiljanu, a hoće li to uspjeti Karlu - ne propustite pogledati od 20.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu'.