'Kolač se raspao, mislim da je to bio najgori trenutak večere': Vesna imala pravi peh s desertom

Varaždinka Vesna Vuković gledateljima je poznata iz 15. sezone emisije 'Ljubav je na selu', gdje je bila u potrazi za ljubavlju. Sada je u potrazi za novim kulinarskim vještinama i novim iskustvom pa se stoga prijavila u 'Večeru za 5 na selu', gdje je otvorila drugi dan varaždinskog tjedna.

Vesna je krojačica po struci, no povremeno radi kao pomoćna radnica u kuhinji, a za sebe kaže da je druželjubiva i iskrena osoba. Najradije priprema jela tradicionalne kuhinje, omiljeno jelo joj je sekeli gulaš, a najčešće spravlja razna variva ili peče roštilj.

Tijekom večere s protukandidatima, Vesna je poslužila i Keks na eks, koji se, nažalost, nije uspio do kraja stisnuti. "Desert je izgledao kao da nije bio do kraja gotov. Preljev se nije stisnuo. Kad sam ga počela jesti, na mjestima je bio čak i zaleđen", izjavila je Marina. "Kolač je izgledao ok, nisam primijetila da nešto nije ok", dodala je Olgica. "Kolač se raspao, nije se stisnuo pa ga je stavila u zamrzivač. Bilo je gafa s kolačom, mislio da je to bio najgori trenutak večere", zaključila je, pak, Sanja.

