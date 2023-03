Kristina u Osijek došla studirati pa ostala: 'Ovdje sam se super snašla'

Osječanka Kristina Varga ugostit će protukandidate trećeg dana slavonsko-baranjskog tjedna u 'Večeri za 5 na selu'. Farmaceutska tehničarka ima 30 godina, ljubiteljica je tradicionalnih jela, a u emisiju se prijavila kako bi stekla nova iskustva te se pritom dobro zabavila. Budući da Kristina slobodno vrijeme provodi u šetnji sa psom, ali i kuhanju, za očekivati je da će ekipi spraviti ukusna jela.

Kristina je, inače, rodom iz Bjelovara, a u Osijek je prije 12 godina stigla na studij. "Ovdje sam se super snašla, došla sam sama studirati, a sada sam tu gdje jesam i nisam se nikad vratila u Bjelovar. Smatram da sam jako pozitivna, pozitivnog duha, i uvijek sam spremna pomoći ako je nekome to potrebno. U slobodno vrijeme najčešće idem u šetnju sa svojim psom, nas dvoje znamo odvaliti i po dva sata navečer poslije posla ili vikendom kada ide i muž s nama", ispričala je o svom životu i aktivnostima koje je raduju.

"Često s prijateljima i susjedima igramo jamb i dosta sam kreativna, volim za Božić raditi adventske vjenčiće, za Uskrs pogotovo ima toga, a ovako i za rođendanske poklone volim nešto izraditi sama, da je baš napravljeno od srca i s ljubavlju. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila sam se sama od sebe, nešto me nasekiralo u emisiji pa sam odlučila ja pokazati kako se to radi i evo me tu sam gdje sam. Jedno iskustvo više, čisto radi toga", zaključila je Kristina.

