Trećeg dana zadarskog tjedna 'Večere za 5 na selu' protukandidate će ugostiti Lara Rančić, studentica menadžmenta. Lara je rođena na Malom Lošinju, odrasla i živjela na otoku Ugljanu, a sada je u Zadru. Karakterno je pozitivna, otvorena, ambiciozna i organizirana, a u svoje slobodno vrijeme druži se s prijateljima i ide u teretanu. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zato što joj je to jako zabavna emisija, veseli se novim iskustvima i ne skriva kako bi bila jako sretna da pobijedi. Preferira tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, najčešće spravlja piletinu, a omiljeno joj je jelo biftek u umaku od tartara.

Lara živi na otoku Ugljanu, a zbog studija posljednjih godina živi u Zadru. "Studentica sam i trenutno živim u Zadru. Rođena sam na Malome Lošinju, no devedeset posto života živim na otoku Ugljanu, a sada živim u Zadru zbog studija. U Zadru mi je odlično, uvijek pričam da mi je to jedan od najljepših gradova i ne vidim se nigdje drugdje doli ovdje", ispričala je Lara. "Studiram menadžment, ali prije nego što sam ga upisala, nisam imala veze s ekonomijom. Sada sam već prva godina diplomskog studija, sve prolazim preko kolokvija, nemam stresa od ispita. Odlučila sam se na taj fakultet jer imam najviše opcija za posao poslije", otkrila je studentica.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

"Volim imati izbora, u slobodno vrijeme volim crtati, no slobodnog vremena nemam baš puno. Najčešći motiv su mi životinje i žene. Crtanje volim jer mi ide, rekla bih da nemam talenta za to, tako da treba raditi na tome definitivno", dodala je. "Sa tjelovježbom sam krenula na prvoj godini faksa, prije toga nisam imala doticaj sa sportom, čak sam imala problema s kilažom. To me sve uvuklo u teretanu. Obožavam tjelovježbu, ne mogu zamisli dan, kad mi je pauza, jedva se natjeram da ostanem doma. Kao osoba sam otvorena, emotivna, vedra i dobre volje. Sportom se bavim, a to utječe i na moj natjecateljski duh. Imala sam ga odmalena, čak ga imam sada i u ovom natjecanju", ispričala je Lara i dodala da su je na prijavu u show nagovorili roditelji. "Kuhati obožavam, to me opušta, obožavam kad netko drugi proba i to mu se svidi. To mi je najdraži dio kuhanja".

