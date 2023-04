Lara oduševila ekipu popisom sastojaka: 'Iako je ne smijem jesti, pojest ću!'

Trećeg dana zadarskog tjedna 'Večere za 5 na selu' protukandidate je ugostila Lara Rančić, studentica menadžmenta. Lara je rođena na Malom Lošinju, odrasla i živjela na otoku Ugljanu, a sada je u Zadru. Karakterno je pozitivna, otvorena, ambiciozna i organizirana, a u svoje slobodno vrijeme druži se s prijateljima i ide u teretanu. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zato što joj je to jako zabavna emisija, veseli se novim iskustvima i ne skriva kako bi bila jako sretna da pobijedi. Preferira tradicionalnu dalmatinsku kuhinju, najčešće spravlja piletinu, a omiljeno joj je jelo biftek u umaku od tartara.

Foto: RTL RTL

Večeru je odlučila spraviti od zanimljivih sastojaka - bundeve, naranče, batata, janjetine, celera, kave i kakaa. Posebno je popis namirnica razveselio Renatu koja je poručila da će konačno jesti! "Što se tiče sastojaka, jako sam sretna, čim vidim janjetinu - to je to", poručila je Vanja. "Bez obzira što je ne smijem jesti, pojest ću je svakako, popit ćemo koju tableticu i bit će ok. Jedino mi je ona privlačna u svemu ovome", zaključila je Jasminka.

