Lara s roditeljima tijekom sezone radi u kuhinji: 'Kad ne idem u Ameriku, pomažem tati'

Trećeg dana zadarskog tjedna 'Večere za 5 na selu' protukandidate je dočekala Lara Rančić, studentica menadžmenta. U goste su joj stigle dentalna higijeničarka Vanja Petrić, grafička tehničarka Martina Ujčić, prodavačica Jasminka Lončar i frizerka Renata Brkić. Večeru je Lara odlučila spraviti od od zanimljivih sastojaka - bundeve, naranče, batata, janjetine, celera, kave i kakaa.

Tijekom priprave večere, Lara je ispričala ponešto o svojim avanturama - ljetnim poslovima, ali i boravku u Americi. "Nisam malo pomagala u restoranu, pomagala sam jako puno, svako ljeto odem odraditi sezonu i pomognem. Ok, ne baš svako ljeto. Bila sam u Americi, planiram opet otići, ali kad ne idem u Ameriku, pomažem tati na Lošinju", ispričala je Lara.

Foto: RTL RTL

Hrana u Americi nije je oduševila. "Apsolutno ništa što sam probala mi se nije svidjelo, to je drugačije od hrane na koju sam ja naviknula", otkrila je Lara. "Ne mogu reći da hrana nije zanimljiva, ali okusom mi se nije svidjela. Možda mi je korejski roštilj bio najzanimljiviji, imate maleni grill pa sami kuhate u restoranu, to mi je fora koncept, no okus njihove ribe i morskih plodova je nezamjenjiv s našim".

