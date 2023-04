Trećeg dana zadarskog tjedna 'Večere za 5 na selu' protukandidate je dočekala Lara Rančić, studentica menadžmenta. U goste su joj stigle dentalna higijeničarka Vanja Petrić, grafička tehničarka Martina Ujčić, prodavačica Jasminka Lončar i frizerka Renata Brkić. Večeru je Lara odlučila spraviti od zanimljivih sastojaka - bundeve, naranče, batata, janjetine, celera, kave i kakaa.

Tijekom priprave predjela, Lara je priznala kako je imala problema s težinom. "Prije tjelovježbe sam, da vam budem iskrena, imala isto kilograma kao i sada, no prije je to izgledalo puno drugačije. Bilo je drugačije raspoređeno. Odlučila sam se na to zbog skidanja kilograma, u jednom trenutku sam skinula 20 kilograma, što je bilo previše, sada su mi se ciljevi promijenili i sad se namjerno debljam", izjavila je Lara.

"Točan trenutak kad sam odlučila ići u teretanu je bio na mojoj prvoj godini fakulteta, ali ne u Zadru nego u Splitu. Tamo sam se stvarno zapustila, nisam niti išla na fakultet, nigdje. Bila sam stalno doma, igrala igrice po cijele dane i jednostavno mi se upalio klik u glavi, rekla sam da ne može više tako, preselila se u Zadar i ovdje nastavila studij te samim time donijela nove životne odluke kojih se i danas držim", zaključila je djevojka.

