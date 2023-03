Voditeljica u računovodstvu položit će kulinarske račune pred ostalim kandidatima. Ljiljana Kučinić ima 54 godine, a u show ju je prijavio sin David. Voli tradicionalnu kuhinju, a slobodno vrijeme obožava provoditi u svom vrtu. Za sebe će reći da je komunikativna, vrijedna i iskrena te voli pomagati drugima.

"Zaposlena sam, radim u jednoj tvrtki u računovodstvu, dosta zna biti stresan posao, ali jako volim svoj posao i nije mi teško. Ima i lijepih dana i pamtimo samo sretne i lijepe dane", ispričala je o sebi Ljiljana. "Kao dijete sam htjela biti učiteljica, uvijek sam glumila učiteljicu drugoj djeci, igrali se tako, eto to mi je ono neostvareno", dodala je.

Foto: RTL RTL

"Uvijek je teško samog sebe opisati, ljepše je kada te opiše netko drugi, ali mislim da sam jedna dobra osoba, nastojim svima pomoći, da sam vesela i znam biti ozbiljna i stroga, ali sve ovisi kakve su okolnosti. Nepravda me jako ljuti, a toga ima sve više", opisala je današnja domaćica sebe ukratko. Voli raditi u svom vrtu, a plodove nastoji spremati za zimnicu. "To mi odnese dosta vremena, a kada stvarno imam slobodnog vremena volim nešto pročitati, prošetati, napraviti nešto za svoj gušt, oslikavam stakla… Ma ima svega samo ja nemam vremena za sve", otkriva Ljiljana.

"Ljubav prema kuhanju rodila se jako rano. Jako rano sam naučila kuhati, kao dijete, išla sam u prvi razred. Mama mi je bila jako bolesna, a tata radio na terenu. Ponedjeljkom bi odlazio, a petkom se vraćao. Imam još i sestru i brata, trebalo je nešto skuhati. Nisu to neki specijaliteti, ali tako sam se učila i to me oduvijek zanimalo", ispričala je ova simpatična dama. U show ju je prijavio sin David. Odlučila se sudjelovati kako bi pomakla neke svoje granice i upoznala nove ljude!

