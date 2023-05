Lucija otkrila kakva je u ljubavi: 'Možda izgubim malo razum kad se zaljubim'

Karlovčanka Lucija Janjanin je mlada ekonomistica koja trenutno radi kao knjigovotkinja i jako voli kuhanje zbog čega se i prijavila u 'Večeru za 5 na selu'. Osim toga, u emisiju se prijavila kako bi stekla novo iskustvo i upoznala nove prijatelje. Za sebe kaže da je otvorena, direktna, iskrena, a ponekad i brzopleta. Ima dvoje male djece koja su joj sve na svijetu, a u slobodno vrijeme druži se s prijateljima i provodi vrijeme u prirodi.

Tijekom priprave deserta, Lucija je progovorila i o idealnom tipu muškarca. "Bitno mi je da je sposoban, vrijedan, za mene muškarac mora biti vrijedan, žena kraj njega mora biti gospođa, da ne mora sve raditi, da muško bude muško, kao što je nekada i bilo", jasna je bila Lucija.

Foto: RTL RTL

"Po prirodi baš i nisam smirena, zapravo sam vrlo energična i aktivna. Kad sam zaljubljena to izgleda ludo, ali ne znam, možda izgubim malo razum kad se zaljubim. Prošla me ta faza, sad sam sama sebi dovoljna i trenutno me ne interesira zaljubljenost. Kad dovršim sebe i rad na sebi, nadam se da neću ni u zaljubljenosti biti kao dosada", zaključila je.

A kako će se snaći u 'Večeri za 5 na selu', gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati samo na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU!