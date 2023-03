Luka o braku: 'Smatram da se nisam rano oženio, bila je to ljubav na prvi pogled'

„Oženio sam se sa 23 godine i smatram da to nije rano. Zapravo, ovisi od čovjeka do čovjeka“, kaže Luka i objašnjava kako je tome možda razlog to što je dosta rano počeo svirati pa se, kako ljudi kažu, iživio. „Bila je to ljubav na prvi pogled. Iako, bilo je teško osvojiti moju ženu, ali uspio sam“, priznao je 27-godišnjak koji je sa svojom suprugom bio u vezi nekih dvije godine prije nego što su se odlučili na brak te ponosno kaže kako se i dalje jako dobro slažu.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

„Ne vjerujem u ljubav na prvi pogled“, rekla je Tihana dok Nevenka vjeruje da se to događa, ali rijetko da bi Ana priznala kako se i njoj upravo to dogodilo te dodala: „Nisam se udala rano, ali rano sam rodila djecu i u jednu ruku mi je super što ću biti mlada mama koja će moći izlaziti sa svojom djecom, a u drugu ruku - možda je bolje kasnije zato što ipak imaš vremena proživjeti neke stvari jer kad si stariji, ne vjerujem da ti se više da.“ Senka smatra da se možda bolje ne udati dok Senka zaključuje: „Mislim da treba naći neku sredinu - ne treba premlad ući u brak, ali ni prestar da bi uspio stvoriti obitelj i posvetiti se njima.“

