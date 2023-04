Maja opisala probleme s kojima se nosi kao učiteljica: 'Teže je s roditeljima nego s djecom'

Učiteljica razredne nastave Maja Posavec ugostila je protukandidate drugog dana 'Večere za 5 na selu'. Za sebe kaže da je vesela, društvena i empatična osoba koja u slobodno vrijeme uživa u šetnji prirodom i druženju s prijateljicama. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog zabave i upoznavanja novih ljudi, a tijekom blagovanja ekipi je ispričala s kakvim se izazovima nosi kao učiteljica.

Nakon što ju je Mateja pitala što misli o društvenim mrežama, Maja je komentirala da joj one olakšavaju posao. "Nemam osobno problem s time, oni su stalno na mobitelima i tabletima i funkcioniram dosta s njima tako da preko WhatsUp grupa dogovaramo što trebamo. Korona je to pokrenula, da to bude svakidašnjica", ispričala je učiteljica.

"Nije mi mrsko da mi učenici pošalju poruku kad nešto trebaju i da im ja odgovorim, to mi je potpuno normalno. Generacije su sve teže, ali eto, teže je s roditeljima nego s djecom, ali moramo gurati. Ima uvijek roditelja koji imaju svoje zahtjeve, dosta se znaju petljati u posao. Znalo mi se dogoditi da mame prigovaraju za ocjenu, neugodne situacije", zaključila je Maja.

