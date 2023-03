Maria oduševila Ivana, razočarala sve ostale: 'Juha je bila jako loša, nezačinjena. Kozice su bile gumene...'

Vlasnica nogometnog kluba, model i novinarka - svestrana Maria Horvat postala je na jedan dan i domaćica! U 'Večeru za 5 na selu' ugostila je protukandidate - taksisticu Valentinu Dolinac, spremačicu Jadranku Konjušić, magistra šumarstva Juraja Tomljanovića te influencera i glazbenika Ivana Bašića. Budući da je Maria tijekom tjedna otkrila da u kuhinji nije pretjerano vješta, kandidati nisu imali previsoka očekivanja. Maria je u konačnici za svoju večeru dobila 29 bodova te trenutno dijeli drugo mjesto s Valentinom. Gostiju se ništa pretjerano nije dojmilo - Ivan je bio oduševljen svime, a svi ostali kritizirali su baš sve, posebno činjenicu da nijedno jelo nije bilo dovoljno začinjeno.

Budući da je obožavateljica mediteranske kuhinje, Maria je ekipi odlučila poslužiti jelovnik sastavljen od gambera, tjestenine, badema, vrhnja za kuhanje, kokosa i avokada. Juraj je sastojke nazvao jednostavnim i ukusnima, a Ivan je poručio da jedva čeka isprobati Marijinu večeru. Dok je ekipa nagađala što bi im se moglo naći na tanjuru, Maria se prihvatila priprave predjela - Zelene rapsodije. "Ne govori puno, potiče na razmišljanje", komentirao je naziv predjela Juraj. Ivan je, pak, bio konkretniji pa je ocijenio da će u pitanju biti brokula! Tijekom kuhanja juhe od brokule, Maria je imala i manji incident s lukom, no situaciju je sanirala i nastavila s kuhanjem kremaste juhe. Uslijedilo je potom glavno jelo - 'Južni zalogaj Toscane'. "Podsjeća na gambere i na tjesteninu, definitivno", poručio je Ivan dok se Maria u kuhinji pokušava prisjetiti koji je naziv njezinog glavnog jela. "Bitno mi je samo da dobro skuham, obzirom kako je krenulo", dodala je. Luk je bio fatalan i prilikom glavnog jela, ponovno je Mariji zagorio. "Njezine kulinarske sposobnosti mogle bi biti upitne, moglo bi ovo biti brzinski i jednostavno," podijelio je Juraj svoja očekivanja. Borbom i upornošću Maria je stigla i do deserta - Kuglica sreće! Ekipa je pretpostavila da se radi o kokosu i bademima - i bili su u pravu.

Nakon priprave jelovnika, Maria se sretno prihvatila dekoracije stola - zadatka koji joj je do kraja sjeo! To vrijeme je ekipa provela u kombiju, vozeći se do destinacije. "Maria inače ne kuha svaki dan, jedva čekam vidjeti što nam je pripremila", otkrio je Ivan ekipi u kombiju. Juraj je očekivao nešto jednostavno i ukusno, a složili su se i s ocjenom da će u glavnom jelu biti gamberi. "Mislim da će biti dobro iznenađenje, mislim da će biti nešto jako dobro", zaključio je Juraj. "Mislim da je itekako vrijeme posvetila dekoraciji", rekao je Ivan, a potom je ekipa stigla na aperitiv.

Maria aperitiv nije priredila pred kućom, već je ekipu dočekala za stolom - na toplom. Poslužila im je šampanjac, a otvorio ga je Ivan. "Bila mi je iznimna čast poslužiti, pogotovo jer se radi o večeri moje prijateljice Marije i iznimno sam ponosan na to", ispričao je influencer. Dok je Ivan bio oduševljen, Valentina nije bila zadovoljna aperitivom. "Više mi je to za poslije večere, prije baš i ne", rekla je taksistica. Ivan je bio pun riječi hvale za svoju prijateljicu, a ona je opušteno i veselo nakon predjela poslužila predjelo. "Ekipa mi je bila trula, nisu me se nešto dojmili kad su dolazili", komentirala je prije predjela.

Krema od brokule stigla je potom na stol. "Pun pogodak", komentirao je Ivan, dok je Valentini izgled predjela bio prejednostavan. "Lijepo si dekorirala, što si nam stavila u dekoraciju?", pitao je Juraj, a Maria mu je otkrila da je sve dekorirala špinatom i peršinom. "Okus je čista desetka", nadovezao se Ivan rekavši i da mu je dekoracija jela važnija od samog okusa. Jadranki i Valentini to je bilo potpuno neshvatljivo. "Nisam sigurna je li stavila soli, ne sviđa mi se što je spominjala razne začine koje ja nisam osjetio u tom predjelu", komentirao je Juraj. I sama Maria priznala je da joj je juha blaga. "Juha je bila jako loša, nezačinjena, nije bila ni dobro izblendana, nije bila začinjena uopće", rekla je Valentina. Ivan je pak zaključio da je juha bila besprijekorna.

Bilo kako bilo, stiglo je glavno jelo - 'Južni zalogaj Toscane'. "Izgled glavnog jela bio je ok", komentirala je Jadranka. "Nisam sigurna jesu li gosti prepoznali okuse Toscane i Italije, možda neki nisu bili, kušali, neki imaju problem s gamberima. Ova Valentina ne jede ribu, ona bi samo neke lungiće, teletine, govedine, pa ja to ne kuham, tako da, baš mi je žao, ali tko se našao našao, tko ne, opet dobro", komentirala je Maria svoje goste. Ivanu je hrana bila izvrsna. "Dobila sam dojam da je glumio cijelu večer", rekla je Valentina. "Ivan je jako pretjerao s pohvala, malo nas je i iziritiralo to", otkrila je Jadranka. "Mislim da je stvarno pretjerivao i nije baš dobro odglumio", dodao je Juraj. Komplimenti na Marijin račun su pljuštali kada je Ivan u pitanju, no ostatak ekipe to je objasnio kao glumu. "Kozice su bile gumene, pojela sam samo tjesteninu. Da su bile malo finije, sigurno bih pojela", ispričala je Valentina na kraju. Uz puno tenzija, glavno jelo su kandidati priveli kraju.

Napetu atmosferu pokušala je Maria razbiti desertom - 'Kuglicama sreće'. "Ne znam koliko će vam se svidjeti kuglice sreće, no zato su tu kuglice bijele čokolade i maline", zaključila je današnja domaćica. "Izgled deserta je bio jako lijep, svidjela mi se ta kombinacija na tanjuru, bademi su jako lijepo izgledali, malina se uklopila, zanimljivo", zaključio je Juraj. Ivan i Maria potom su jedno drugo nahranili slatkim kuglicama, a Jadranka je primijetila da je domaćica samo na svog prijatelja i bila fokusirana. "To nije bilo u redu", dodala je. "Mislim da su neki kandidati zamjerili samo postojanje Marije i mene, da smo im otpočetka trn u oku, pa tako da smatram da se Maria i treba samo meni obraćati, a i ja njoj", komentirao je Ivan njihovo ponašanje. "Okus deserta me očarao, volim jako marcipan, a u jednoj od kuglica je bio marcipan i kokos. Pun pogodak", rekao je Ivan. "Maria, mislim da si ti jedna vrsna kuharica", zaključio je. Uz desert, Maria je poslužila i liker od kokosa. Juraju se liker jako svidio pa ju je pitao gdje ga kupiti.

Dinamična večer kraju se privela uz iznenađenje - Maria je ekipi poklonila tjesteninu i maslinovo ulje. "Maria nije uložila puno truda u to, usput je vidjela nešto što bi moglo biti zanimljivo pa je to kupila", rekao je Juraj. Stiglo je usto i iznenađenje, bend Coversi zapjevao je ekipi Bajaginu 'Tišinu'. Iznenađenje je ekipi bilo lijepo, a tijekom istog su Maria i Ivan i zaplesali.

U konačnici je Maria za svoju večeru dobila 29 bodova! Najmanje bodove dala joj je Valentina, svega pet bodova. Najviše je dobila od Ivana - čistu desetku! "Osjećam se kao da sam odigrala osam nogometnih utakmica i bila 19 sati u teretani", zaključila je Maria Horvat nakon svoje večere.

