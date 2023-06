Umirovljenica Marija Bičanić otvorit će novi tjedan 'Večere za 5 na selu'. Omiljena kulinarska emisija stigla je u Rijeku i okolicu, a ova vedra i vesela umirovljenica prijavila se zbog ljubavi prema kuhanju i pripravi kolača. U slobodno vrijeme bavi se kuhanjem, ali i slikanjem, a kada je u pitanju kuhinja - jednako joj se sviđaju i mediteranska i tradicionalna jela.

Gospođa Marija je komunikativna, energična te je članica Matice slovačke u Rijeci. "Dolazim iz Crikvenice. U mirovini sam, a bavila sam se iznajmljivanjem soba i apartmana. U mirovini imam malo vremena, stalno sam zauzeta. Članica sam Matice slovačke, pa imamo folklor, pa plešemo, pjevamo, probe imamo, kuhamo, putujemo često i idemo na natjecanja u kuhanju", otkrila je Marija.

Foto: RTL RTL

"Ja i vezem, slikam, najviše volim slikati cvijeće, more i prirodu. Doma su mi unučad i praunučad, stalno sam zaposlena, kuham i pečem. Sa praunucima i unucima se družim i svi smo povezani, sve ja to držim na okupu", dodala je. Upravo ju je njezina unuka Rea sa svojim suprugom prijavila u 'Večeru za 5 na selu'. "Rekla je da njezina baka dobro kuha i da je vrijeme da to i drugi vide i kušaju. Pobjeda mi nije bitna, bitno da se družimo i dobro skuhamo te se najedemo. Ako pobijedim, donirat ću novce svojoj Matici, sada obnavljamo i fali nam novaca pa ću im to pokloniti", zaključila je umirovljenica Bičanić.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati samo na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.