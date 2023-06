Marija Bičanić otvorila je riječki tjedan 'Večere za 5 na selu', a njezinim se protukandidatima najviše svidio desert. U razgovoru za RTL.hr podijelila je recept, inače omiljen njezinim unucima te prijateljicama iz Matice slovačke. Uz to, rekla nam je kako su joj mnogi čestitali na odličnoj večeri, pa tako i Ante Batinić s kojim je u devetoj sezoni kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj' kuhala punih 20 epizoda.

Usprkos razlici u godinama, odlično su se slagali. Ante ju je često zabavljao svojim šalama i dosjetkama, a baka Marija, kako ju je Ante od milja zvao, njega je učila kulinarskim trikovima koje je naučila tijekom života.

"Iz tog showa pamtim samo sve pozitivno. Gospođa Željka mi je rekla kako sam ja njezin uzor, kako bi ona voljela biti takva u mojim godinama. Tamo sam bila najstarija, a bili smo odlična ekipa. Dosta njih me i sada zvalo i čestitalo mi na sudjelovanju u 'Večeri'. Javio se i Ante. I dalje smo u kontaktu i on mi je sinoć odmah čestitao na večeri. Kada mu prošle godine rodio sin, ja sam mu poslala poklončić. On me još uvijek zove 'baka' i tako je bilo i jučer", rekla je Marija.

Posebno su je razveselile pozitivne reakcije njezine unučadi.

"Moja unučad me isto obožava i govore mi da im moram skuhati sve ono što sam imala na meniju u 'Večeri za 5 na selu'. A ja im kažem - ma, nema problema. Sve ih držim na okupu", rekla je.

Dok su desertom svi bili oduševljeni, gosti su pomalo kritizirali glavno jelo.

"Svi su bili kao duša, a što se tiče komentara, naravno da moraju nešto prigovoriti", zaključila je Marija.

