Marijan radi na farmi krava u Norveškoj: 'Svoj otok nikad nisam napustio, šest mjeseci godišnje sam na Žirju'

Konobar Marijan Mikšić ugostit će protukandidate drugog dana 'Večere za 5 na selu'. U emisiju se prijavio zbog promocije otoka i druženja. Otac je dvoje djece, radi na farmi u Norveškoj, obožava sport i svoj otok te je aktivan volonter i organizator raznih događaja na svom otoku. Obožava mediteransku prehranu, veseljak je te voli dobru šalu i pozitivnu atmosferu.

"Ne volim puno govoriti o sebi kao osobi, to većinom volim da procijene drugi, ali mislim da sam običan, normalan tip koji nije zajedljiv niti kritičan prema drugim ljudima. Veseo sam čovjek i volim dobro društvo", objasnio je današnji domaćin. "Mogu se pohvaliti da sama stopostotni Žirjanin i ovaj otok mi puno znači u životu, štogod me nosi u životu, uvijek se vraćam tu", dodao je.

"Nešto ovdje imamo imanja po otoku, majka i ja se brinemo o nešto maslina, imamo svoga ulja, prije smo imali i vinograd, no budući da je mene život odveo gdje me odveo, nisam se mogao brinuti za vinograd pa smo prije par godina napustili vinograd i ostali samo na maslinama", rekao je Marijan. Po zanimanju je konobar, no najmanje radi u struci.

"Trenutno radim u Norveškoj na farmi krava. Odlučio sam se otići tamo raditi radi obiteljske egzistencije, no ovaj otok nikad nisam napustio jer i dalje šest mjeseci godišnje provodim na svom otoku. U životu mi nikad nije dosadno, čista šetnja preko Žirja me ispunjava i puni mi baterije, a energiju najviše trošim na poslu. Poslije se punim na svom otoku, u druženju, balotama… Ljubav prema kuhanju datira od djetinjstva. Ljubav je rasla s godinama i obožavam kuhati za društvo i prijatelje, volim kuhati svaki dan, što praktički i činim. Od mene večeras možete očekivati svašta, mislim da ću vas iznenaditi sistemom kuhanja i načinom na koji ću pripremati svoju hranu - na starinski način". zaključio je o sebi Marijan.

