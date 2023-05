Zadranin Mario Tomas svestrana je mlada osoba - pjevač je, veterinarski tehničar, a pomalo i kuhar. Za sebe kaže da je pozitivnog i vedrog duha, uporan je i ambiciozan, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zbog novog kulinarskog iskustva, želi gledateljima pokazati svoju drugu stranu i promovirati svoje pjevanje. Najčešće spravlja talijanska jela i riblje specijalitete, a omiljeno jelo mu je crni rižot.

Mladić je tijekom spravljanja svojih jela otkrio da mu je velika ambicija uspjeti u glazbenoj karijeri, a objasnio je i zašto se koristi autotuneom. "Očekujem da se ljudima svidi to što radim", otkrio je Mario. Otvoreno priznaje da pjeva na playback i ne smatra to varanjem publike. "Mislim da to nije varanje publike, ima raznih izvođača koji satima na koncertima pjevaju na playback. Zbog čega trošiti glasnice ako ne trebamo?", zapitao se mladić.

"Moj cilj je biti u trendingu, zato i ne pjevam opere nego idem na autotune varijantu. Pjevam prosječno, nisam vrhunski pjevač, ali zato postoji studio gdje se doda autotune blago, ne volim kad se ubaci elektronski glas, to mi je katastrofa", jasan je bio Mario.

