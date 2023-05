Ugostiteljica Martina marljiva je i pedantna osoba koja se u slobodno vrijeme voli opuštati u društvu obitelji i bliskih prijatelja. Udana je, posvećena obitelji, često kuha, a kada to ne radi, vrijeme voli provoditi u vrtu ili u prirodi. U slobodno vrijeme bavi se sportom, brzim hodanjem i provođenjem vremena u prirodi. U emisiju se prijavila na nagovor supruga, a o svojoj je obitelji pričala tijekom pripreme jela.

I sama je, kaže, odrasla u velikoj obitelji.

"Prednost je to što smo uvijek tu jedan za drugoga, uvijek smo si pomagali, zajedno na djelu i zajedno pri stolu", rekla je. Majka je četvero djece, odnosno ima dva sina i dvije kćeri, a iako ih beskrajno voli, kaže kako zna biti izazovno.

"Oduvijek sam htjela imati veliku obitelj, tako sam odrasla, tako su nas učili. Lijepo je imati veliku obitelj. No, ima to svojih prednosti i mana, nemam puno slobodnog vremena, treba puno oko djece - škola, vrtić, sve to traži svoje. Zahtjevno je", zaključila je.

