Martina je posvećena majka, konobarica i vjernica: 'Podići četvero djece na noge je težak i zahtjevan posao'

Ugostiteljica Martina Tišljarić iz Koprivnice ugostit će protukandidate drugog dana podravskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Marljiva i pedantna, ova majka četvero djece voli se opuštati i društvu obitelji i bliskih prijatelja. Posvećena je obitelji, a u slobodno vrijeme bavi se brzim hodanjem. Voli tradicionalnu, kontinentalnu kuhinju, a od takvih je sastojaka odlučila spraviti i svoju večeru.

"Prije svega sam majka, imam četvero djece različite životne dobi - od tinejdžera do vrtićke dobi. Svaki dan nam je veseo, nova avantura. Kad uhvatim slobodnog vremena, idem s djecom na brzo hodanje, to me relaksira. Usto se malo podružim i sa djecom, poslušam njihove probleme. Podići četvero djece na noge je težak i zahtjevan posao, odgovoran, treba se dati", jasna je Martina.

Foto: RTL

"Kad oni odu svojim poslom, uzmem svoje duhovno štivo i uživam. Po zanimanju sam ugostiteljica, radim u struci, smjer konobar. Posao je zahtjevan, puno se stoji na nogama, poprilično težak posao. Sadim vrt, brinem o cvijeću, kućanstvu, veliko smo domaćinstvo pa imam ispunjeno vrijeme. Ljubav prema kuhanju ide iz djetinjstva, uvijek nas je bilo puno u obitelji. I mi smo velika obitelj, kuhamo svakodnevno. Muž me prijavio u emisiju jer smatra da dobro kuham, a to ćemo danas i demonstrirati", zaključila je Martina.

