Dentalna higijeničarka Vanja Petrić otvorila je prvi dan zadarskog tjedna u 'Večeri za 5 na selu'. U goste su joj stigli grafička dizajnerica Martina Ujčić, studentica Lara Rančić, prodavačica Jasminka Lončar i frizerka Renata Brkić. Večeru je spravila od kozica, ljutike, bijelog grah, brancina, mente, ružmarina, a ekipu ugostila u konobi. Za svoju večeru dobila je 32 boda.

Tijekom večere, Martina je iskreno otkrila što joj se sviđa, a što ne sviđa kada su u pitanju zanimanja protukandidatkinja. Tako je otkrila da se nikad ne bi podvrgnula izbjeljivanju zubiju, a ne voli posjećivati niti frizerku.

Pitala je Vanju znači li izbjeljivanje zubiju i uništavanje cakline. "Ne, zaista ne", rekla joj je Vanja. Ubacila se i Renata, koja kaže da je to nemoguće. "Ne volim to, radila sam to jednom u životu i više neću", odgovorila bi Martina. Vanja ju je potom pozvala da dođe u njezinu polikliniku.

"Ne volim ni frizere, Renata nemoj se naljutiti i zamjeriti, ali ne volim kad mi netko dira po kosi, nema mi goreg do toga", iskreno je otkrila Martina. "Kosu operem, počešljam i to je to. Nema farbanja, šišanje jednom u dvije godine, dođem vlažnom kosom da frizer ošiša i da sam što prije vani", zaključila je Martina.

