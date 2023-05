Martina se kroz suze prisjetila života u tuđini: 'Odlučili smo se vratiti. Mir u duši je ovo gdje smo sad'

Konzultantica Martina Hajdari ugostit će protukandidate trećeg dana 'Večere za 5 na selu'. Slobodno vrijeme provodi u vrtu, a puno vremena ulaže i na radove u svom domu. U 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog novog iskustva te kako bi ostvarila dugogodišnju želju o prijavljivanju. Za sebe će reći da je bakica u tijelu 30-godišnje žene.

"Ne volim sve što vole mladi, to je ono što me najbolje opisuje. Vrlina mi je organiziranost, puno mi moji govore da kod mene sve mora biti po p.s.-u, ali mene to čini smirenom. Lakše mi je tako ići kroz život, to definitivno smatram vrlinom", otkrila je Martina.

"Završila sam srednju ekonomsku školu, koju sam upisala isključivo zato što sam trenirala rukomet u to vrijeme i mislila sam da će mi to olakšati da se nastavim baviti rukometom, no nakon završetka srednje škole sam otišla na fakultet u Varaždin i vidjela da ne mogu paralelno i jedno i drugo pa sam odustala od rukometa i u Varaždinu upisala studij multimedije", dodala je Martina.

Foto: RTL RTL

"Par dana nakon što sam obranila završni rad, otišla sam za Kanadu, s nepune 22 godine. Vani smo bili šest godina kada smo shvatili da je to to, da se vraćamo. Dijete je došlo u međuvremenu, rodio se u Irskoj pa je mali Irac, ne službeno, ali rodio se tamo. Shvatili smo da nema smisla živjeti od godišnjeg do godišnjeg da vidimo obitelj, da dijete provodi vrijeme s obitelji, i odlučili smo se vratiti", ispričala je konzultantica.

"Mir u duši je ovo gdje smo sad. Evo i sad ću opet plakati. Činjenica da smo se vratili, da smo tu gdje jesmo, meni je to nešto najljepše u životu i ja nikad neću biti sretnija nego što sam sad. Mogu samo uživati u ovome gdje jesam, sve što sam žrtvovala da bi sad bila tu gdje sam sad - nemjerljivo je", zaključila je kroz suze Martina o svom putu.

