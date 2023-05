Večera Martine Hajdari prožeta je tradicijom njezina kraja, ali i njezina života. Budući da je godinama živjela u Irskoj, gostima je servirala i irsko tradcionalno jelo, ali i specijalitet njezine bake. Dok je spremala svoje predjelo, prisjetila se vremena provedenog s pokojnom bakom.

"Ona je nama uvijek mijesila, kuhala, pekla. Nema što nam nije radila. Sjela bi na bicikl i to raznosila jer su jedni unuci bili na jednoj strani grada, a drugi na drugoj. To su najljepše uspomene koje imam na nju. Uvijek nam je govorila: 'Jednog dana kada me ne bude, jedino po čemu ćete me se sjećati je po palačinkama, taškicama'. I stvarno je, pamtimo je po hrani. Ovo tijesto s krumpirom napravit ću kako je ona to radila. Neki ljudi trgaju tijesto, a ona ga je rezala na trakice. Tako ću i ja to napraviti", rekla je Martina kroz suze. Ne skriva kako joj je obitelj iznimno bitna u životu, a ona je razlog zašto se vratila kući. U dašku bakine kuhinje uživat će njezini protukandidati i nada se kako joj neće zamjeriti jednostavnost jela.

Izvor: RTL

"To je jelo koje se jede kao prilog, to je seljačka hrana. Nadam se da mi neće zamjeriti što mi je to predjelo, ali meni je to jelo samo za sebe. Nikada ga nisam jela uz nešto i nadam se da će oni to tako prihvatiti", rekla je Martina.

