Mirjana ima jedanaestero unučadi, baka je postala s 37 godina: 'Kćeri su se udale, muž i ja sada živimo sami'

Novi tjedan 'Večere za 5 na selu' vodi gledatelje u Hrvatsko zagorje i Prigorje! U naselju Gornja Podgora protukandidate će ugostiti umirovljenica, krojačica i kuharica Mirjana Brlobaš. Slobodno vrijeme voli provoditi pjevajući u KUD-u te dodaje da je jako ispunjava šetnja šumom i branje gljiva. Mirjana jako voli kuhati, a u 'Večeru za 5 na selu prijavila se zato što želi sebi dokazati da to može obaviti bez problema te dodaje kako joj je kuhanje u krvi.

"Živim sama s mužem, imamo pet cura, one su se udale i ostali smo sami. Imamo jedanaestero unučadi, najstarije ima 32 godine, a najmlađe deset godina", ispričala je Mirjana o sebi. "Profesija mi je krojačica, zaradila sam mirovinu na tome, a poslije sam još, jer sam smatrala da mogu, išla sam po hotelima vikendom raditi. Hobija imam puno, ali najdraže mi je hodati šumom i brati vrganje. Od petog do desetog mjeseca, svakog drugog dana napravim po 25 - 30 kilometara", ispričala je Mirjana.

Bavi se i pjevanjem te raznim radioncama. "Ne znam što sve radim, pitajte me što sve radim, po njivi, poljoprivredi, s mužem…". "Kuhanje inače jako volim, to je moja strast, nikad mi nije teško ništa skuhati ili speći, bili kada i u bilo koje vrijeme. Zato sam se prijavila, ne zbog nagrade, već da vidim kako drugi rade, to me zanima, možda nađem i koji novi recept", kroz smijeh je zaključila umorivljenica.

