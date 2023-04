'Večera za 5 na selu' kreće iz Garešnice, a goste će prva ugostiti umirovljenica Ljiljana Vnučec. U goste joj stižu krovopokrivač Jurica, konobarica Mirna, tehničar za električne strojeve Karlo i umirovljenik Borislav.

"Živim sa suprugom i sinom, kći živi u Zagrebu. Radila sam kao konfekcionar u tvornici rublja. Tvrtka je propala i sada sam doma, otišla u mirovinu prije negoli sam se nadala. Lijepo mi je u mirovini, imam vremena za svoje hobije. Još da imam unučadi bilo bi super, ali nemam nažalost", ispričala je vedra gospođa Ljiljana.

Foto: RTL RTL

"Vrckava sam, luckasta, volim se smijati, pjevati, volim društvo, glazbu", ispričala je o sebi Ljiljana. "Nikad mi nije dosadno, uvijek se imam čime baviti. Šećem sa psom, razigrana je jako, voli se maziti, šetati… Volim štrikati, vesti sa zlatnim i srebrnim koncem, volim folklor, ručne radove, išla sam na radionicu naučiti nešto što nisam znala. To me opušta, to je baš za moj gušt", zaključila je Ljiljana.

"Volim 'Večeru za 5 na selu' otkako je krenula prva epizoda, volim kuhati i zanima me sve oko toga. Rekla sam djeci da me prijave čim odem u mirovinu, ona je došla ranije i tako sam ja prije došla u emisiju. Hvala Bogu što su me izabrali. Pobjeda mi nije ni u peti", zaključila je Ljiljana.

