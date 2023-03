Mladi domaćin Luka: 'Djed mi je ostavio imanje i nadam se da će i moj sin jednom ostati tu'

„Bio sam vezan za djeda i baku. Kad se djed razbolio, rekao je baki, koja je sad isto pokojna, da dođem ovdje živjeti. Tada sam živio s roditeljima u kući, imao sam 15 godina i odlučio sam otići kod njih. Nažalost, djed je umro, a kuću i imanje ostavio je meni tako da sam ostao ovdje, zasnovao obitelj i nadam se da će moj sin danas-sutra ostati tu“, rekao je 27-godišnji Luka i ponosno dodaje da su oni radišna obitelj. „Ako je nešto radio tvoj djed, pa će raditi tvoj tata, pa to preuzmeš i radiš i ti. Kao dijete odrastaš i gledaš to i logično je da ćeš to preuzeti i pokazivati svojoj djeci, koja će to prenositi na potomke“, rekla je Senka.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Luka iskreno kaže kako voli svoj život i nikad se ne bi preselio u grad. „Ovdje je mir, tišina, ujutro otvoriš prozor i čuješ cvrkut ptica, prekrasno. Lijepo je živjeti na selu“, kaže večerašnji domaćin s kojim se slaže i Nevenka te dodaje: „Ljudi su miroljubivi, veseli, nema nekih stresova, lijepo nam je ovdje. Imamo dosta prirode, lijepo je živjeti u Bilogori.“

