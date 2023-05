Nedavno rodila treće dijete! Biljana otkrila je li joj majčinstvo bilo lakše sa 17 godina ili danas

Majka troje djece, poslovotkinja i supruga - svestrana Biljana Rukelj ugostila je protukandidate trećeg dana 'Večere za 5 na selu'. Ova dama će za sebe reći da je vedra i komunkativna te da slobodno vrijeme najviše voli provoditi u rolanju. Voli i kuhati, posebno specijalitete domaće kuhinje, a najsretnija je kada finim jelima može počastiti svoju obitelj.

Budući da je majka tri dječaka - ne ostaje joj puno vremena za sebe, no ne žali. Oduvijek je znala da želi imati više djece. "Oduvijek mi je bila želja imati veliku obitelj. Smatram da kada ostarim, vjerojatno neće sve troje ostati ovdje, pa bar da jedno od njih ostane. Zato mi je bila želja da imam više djece, da budemo velika obitelj", zaključila je Biljana.

Foto: RTL RTL

Iako kažu da stres oko djece nestaje nakon trećeg, Biljana se s time baš i ne bi složila. "Meni je sad najveći stres dosad. Ne znam zašto, s prvo dvoje mi nije bio toliki stres, ne znam zašto je tome tako. Možda zato što je velika razlika pa sam već zaboravila kako je to s malom bebom pa mi je to sve sada kao da sam prvi put mama. Ja sam postala mama sa 17 godina, u svakom slučaju je meni to onda bilo puno lakše s toliko godina. Bila sam, sve sam mogla. Nisam ni sad stara, ali bilo je to lakše tada", zaključila je Biljana.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati samo na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.