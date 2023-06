Nekadašnji vojnik i policajac danas živi u Rijeci i uživa u ljubavi: 'Poštenje mi je najvažnije'

Vozač Željko Marković ugostit će protukandidate u sredini riječkog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Kuhanjem se Marković bavi u slobodno vrijeme, a usto obožava šetati i igrati nogomet. Slavonac je, a u Rijeci je završio zbog ljubavi. Upravo ga je cura prijavila u 'Večeru za 5 na selu'. Dekoracija stola nije mu toliko važna, najvažnije mu je da se drugi kandidati dobro potrude oko jela. Ljubitelj je mesa, posebno roštilja.

"Živim u Rijeci zadnjih pet godina, doselio sam iz Slavonije, imam 54 godine. Ja sam radnik u mirovini, radim u jednoj maloj mljekari na četiri sata, mirovina nije velika pa radim da bih popravio svoj budžet", izjavio je Željko. "U životu sam se svačim bavio, kad sam završio školu radio sam kao strojovođa, hrvatski vojnik sam bio godinu dana - '93. godine sam prešao u policiju i sve do 2011. sam radio u policiji", otkrio je Željko o sebi.

U Rijeci živi s djevojkom Ivanom, s kojom je u vezi pet godina. "Vikendima i kad god sam slobodan, volim otići u šetnju, na izlet, Ivana i ja se u tome malo kosimo - ona više voli more, a ja prirodu, šumu tipa Fužine… Bajkovite su mi. Volim ja i more, ali ne toliko možda, volim šetati uz potok, rijeku, brati gljive, šparoge. Jedino što imam strah od zmija. Ivana i moji prijatelji rekli bi vam da sam tvrdoglav, ali da sam uredan i pošten čovjek. Poštenje mi je najvažnije", ispričao je nekadašnji policajac.

Kad god njegova djevojka radi drugu smjenu, obavezno on kuha. "Ona me prijavila na show, za ovo sada je ona odgovorna. Ona kaže da bolje kuham od nje, ali mislim da je to politika, da bi me hvalila pa da ja kuham više nego ona", zaključio je Željko rekavši i da mu pobjeda nije nimalo važna.

