Nesuđeni političar! Tin otkrio: 'Odustao sam od toga, moraš biti podoban'

Student Tin Horvat iz Tenje ugostio je protukandidate drugog dana 'Večere za 5 na selu'. Mladić studira na Učiteljskom fakultetu u Osijeku te radi na blagajni preko student servisa. U slobodno vrijeme jako puno čita, šeta pse, kuha i planinari. Za sebe kaže da je druželjubiv, opušten, vedar i kolegijalan, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavio se zato što je odmalena ljubitelj emisije.

"Htio sam se baviti politikom, imao sam afiniteta recimo, mislio sam da je, dječačko sam mišljenje imao o tome kako ću ja promijeniti svijet. Ona sam upoznao što znači politika i shvatio da to ni približno nije kako sam ja zamišljao. Možeš biti podoban i to je to. Odustao sam nakon toga i rekao da to nije za mene, odustao sam od tog sna", otkrio je Tin.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Dodao je Tin i da se mladoj osobi teško odlučiti što će raditi u životu. "Za druge ne znam. Moguće da smo preopterećeni, jako važne životne odluke se bacaju jako rano i djeca u tom trenutku nisu spremna to reći, nijedno dijete nije spremno odlučiti što će i kako će u svakom trenutku svog života", komentirao je Tin.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati samo na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU.