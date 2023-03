Nevenka je kuharica u vrtiću već 27 godina: 'Veselo je i lijepo, da nije ne bih bila toliko tamo'

Nevenka Lebinac ugostila je protukandidate u drugom danu 'Večere za 5 na selu'. Kuharica u vrtiću ugostila je prodavačice Anu i Tihanu, domaćicu Senku te soboslikara Luku. Nevenka je svoju večeru spravila od tradicionalnih sastojaka - pilećih jetrica, limuna, maslaca, senfa, svinjetine, šampinjona i kivija. Nevenka je, inače, kuharica u vrtiću, a o svom zanimanju govorila je tijekom priprave hrane.

"Malo je veselo, ali evo 27 godina, da nije lijepo ne bih bila toliko", ispričala je Nevenka. "Svaki dan je isto, tako da u dječjem vrtiću kuhamo samo zdravu hranu, nema tu bifteka, nekih ražnjića, stvarno ono… Možda bi trebalo malo nešto i promijeniti", dodala je. "Hrana u vrtiću bazira se na, budući da su to djeca, gledamo da to bude što više, izbjegava se pašteta, kreme, pečemo sami kolače za djecu, variva, sve radimo. Djeca imaju kompletan obrok, od juhica svaki dan do raznih jela stvarno je popunjeno", zaključila je o svom poslu Nevenka.

"Djeca sve pojedu, tete su dobre i usmjeravaju ih da to trebaju jesti".

