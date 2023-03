Današnja domaćica u 'Večeri za 5 na selu' po zanimanju je kuharica, radi u svoj struci u vrtiću. Nevenka Lebinac za sebe kaže da je vesela, komunikativna, vrijedna, no ponekad previše iskrena osoba koja u slobodno vrijeme obožava trčati ili uređivati cvijeće oko kuće. Najviše voli pripremati jednostavna jela poput pohanog mesa, piletine u umaku te kombinirati tradicionalnu i modernu kuhinju, a naglasila je i kako joj sjajno ide pravljenje kolača. Svojom najvećom vrlinom smatra to što od namirnica koje ima u hladnjaku može napraviti ukusno jelo, a manom to što iza sebe često ostavi nered u kuhinji.

"Vrtićka sam kuharica već 27 godina, kuham za djecu i lijepo mi je s njim, bolje nego s odraslima", kroz smijeh je ispričala Nevenka. "Kao osoba sam vedrog duha, volim sve što vole mladi, iako sam starija. U slobodno vrijeme volim saditi cvijeće, moja mama je nekada to radila i jednostavno prirođeno mi je tako, volim da mi svud cvjeta", dodala je.

"Volim preuređivati stari namještaj, stolice, oslikavati boce", otkrila je Nevenka o sebi. Ide po aeromitinzima i pasivna je letačica. "Nisam pilot, ali kad je potrebno posaditi cvijeće ili skuhati za druge, tamo sam uvijek", zaključila je Nevenka. Kuhanja joj je, kaže, i dosta. "Stalno nešto novo radim, iako mi je kuhanja već dosta", zaključila je.

