Nevenka sprema neobičnu namirnicu: 'Dobri su sastojci, osim tih pilećih jetrica...'

Današnja domaćica u 'Večeri za 5 na selu' po zanimanju je kuharica, radi u svoj struci u vrtiću. Nevenka Lebinac za sebe kaže da je vesela, komunikativna, vrijedna, no ponekad previše iskrena osoba koja u slobodno vrijeme obožava trčati ili uređivati cvijeće oko kuće. Najviše voli pripremati jednostavna jela poput pohanog mesa, piletine u umaku te kombinirati tradicionalnu i modernu kuhinju, a naglasila je i kako joj sjajno ide pravljenje kolača. Svojom najvećom vrlinom smatra to što od namirnica koje ima u hladnjaku može napraviti ukusno jelo, a manom to što iza sebe često ostavi nered u kuhinji.

Nevenka će svoju večeru spraviti od pileće jetre, limuna, maslaca, senfa, svinjetine, šampinjona i kivija. "Dobri su sastojci, jako su dobri, osim tih pilećih jetra, ja bih to na juhu složio da ja radim", otkrio je Luka. Ana je otkrila da šampinjone i kivi jako voli. Senki je popis namirnica šarolik i jako zanimljiv.

Kako će ekipi u konačnici sjesti jelovnik, pogledajte od 20.15 sati u 'Večeri za 5 na selu' na RTL-u!