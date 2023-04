Serviser laboratorijske opreme Tomislav Patafta ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu'. Sredina tjedna pripala je jedinom muškarcu u ekipi, a u goste su mu stigle umirovljenica Mirjana Brlobaš, učiteljica Maja Posavec, spremačica Ivana Džijan i referentica Mateja Mežnarić. Tomislav je ekipi spravio večeru sastavljenu od pijetla, jaja, kiselog vrhnja, junetine, zlatnih šampinjona, mascarponea i meda. Za svoju večeru dobio je 34 boda te je time trenutno na drugom mjestu! Tomislav je od Mirjane dobio 10 bodova, dok su mu ostale dame udijelile osmice.

Tomislav je pripravu večere započeo radom na glavnom jelu - Kraljevskom zaplećku. "To je nešto od junetine? Leđa od junetine?", zapitale su se prijateljice Maja i Ivana. Mirjana je pretpostavila da će u pitanju biti pečena junetina. Nakon junetine i šampinjona, Tomislav se bacio na desert - Tri mušketira. "To će biti nešto trobojno, u tri boje, ne pada mi ništa drugo napamet", prognozirala je Mirjana. Radilo se o desertu spravljenom od tri kreme. Za kraj, Tomislav je priredio predjelo - Grofovski namaz. "Ne znam što je, vjerojatno je on to sam izmislio, zanima me što se krije iza tog naziva", rekla je Mateja. Ivana je, pak, ispravno prognozirala da će u predjelu biti pijetao. "Mogla bi to biti pašteta od pijetla". "Šteta pijetla potrošiti za namaz", zaključila je Mirjana. Temu je dosta istraživao, a paštetu od kopuna uvelike sam iskombinirao. Pripravu večeru je polako priveo kraju, dekorirao stol, a potom dočekao djevojke.

Dame su u kombiju pretpostavile da će Tomislav biti dobro organiziran i bez prevelike treme. "Danas će zablistati, da nas počasti jer je jedini muškarac", kroz smijeh su zaključile dame i potom stigle na aperitiv kojim ih je Tomislav dočekao. "Vidjela se trema, ali nema kandidata koji se malo ne trese i nema tremu", komentirala je Mirjana Tomislavov doček. Djevojkama je, tremi unatoč, ponudio za aperitiv liker od kupina, liker od višnje i orahovac te bezalkoholni liker. "Za aperitiv sam probala orahovac i bio je fin, onako, nije bio prejak, odličan je bio", jasna je bila Mateja.

Nakon aperitiva kojeg su dame tek ovlaš probale, ekipa se zaputila na predjelo. Servirao je Tomislav ekipi paštetu od kopuna. "Bilo je minimalistički uređeno", otkrila je Mateja. Dama se dojmio izgled predjela, a posebno su pohvalile domaći kruh. "Ne bih mogla pogoditi što se nalazi na tanjuru", komentirala je Ivana sam okus paštete. "Bilo je zanimljivo probati paštetu od pijetla, nešto novo i drugačije", pohvalila je Maja predjelo.

Kraljevski zaplećak stigao je kao glavno jelo, a sve uz gljive koje se ponavljaju već treći dan. "Glavno jelo mi je bilo malo neuredno na tanjuru, malo su rubovi bili prljavi i tanjuri su bili plitki za taj tip jušnog jela", konkretna je bila Mateja. Ivani i Mirjani falilo je malo dekoracije na tanjuru, no glavno jelo prošlo je bez većih prigovora.

Domaćin je za kraj poslužio Tri mušketira. "Izgled je bio dobar, šaren i primamljiv, ali porcija ogromna", rekla je Maja o desertu. "Desert mi je bio najbolje jelo večeras, okus je bio odličan", dodala je Mateja. Nakon pohvala na račun deserta, Tomislav je djevojkama udijelio poklone koje su dodatno oduševile djevojke. Bend Stari trami za kraj je podignuo atmosferu na Tomislavovoj večeri. "Iznenađenje je bilo šlag na tortu", zaključila je Ivana o glazbi i večeri koju je upriličio domaćin.

Ocjene su, pak, pokazale pravo stanje stvari. Tomislav je dobio deset bodova od gospođe Mirjane, a od ostatka ekipe dobio je osmice te je u konačnici zaradio 34 boda za svoju večeru. Za kraj, najavljena je večera kod Ivane.

