Avanturist i edukator Juraj Tomljanović ugostio je protukandidate u 'Večeri za 5 na selu'. Obilježio je tako sredinu zagrebačkog tjedna, za koju je pripravio jelovnik koji nije svima sjeo baš najbolje. Mladić je ekipu ugostio u svom domu u Zagrebu, a tamo im je otkrio i da mu je kuhanje jedna od najvećih životnih strasti. U goste su mu stigli taksistica Valentina Dolinac, spremačica Jadranka Konjušić, magistra novinarstva Maria Horvat te influencer Ivan Bašić. Juraj je za svoju večeru u konačnici dobio 25 bodova te je trenutno posljednji po broju bodova. Gostiju se nije dojmila njegova večera, sva jela našla su se na meti kritika! Već je s popisom njegovih namirnica krenulo po krivu.

Na popisu Jurajevih namirnica našli su se lungić, šljiva, gljive, banane, njoki, slanina, a već pri pogledu na iste kandidati su imali niz zamjerki. Maria je bila razočarana jer skoro ništa s popisa joj se nije svidjelo, a Valentina nije bila zadovoljna šampinjonima. Bilo kako bilo, Juraj je sa svojim namirnicama spravio večeru, a prvo čega se prihvatio bilo je predjelo koje je nazvao 'Godišnja doba'. Ekipi nije bilo previše jasno što se nalazi iza tog naziva. "Juraj je jako tajanstven, moglo bi tu biti nešto što ide u sva godišnja doba", komentirala je Jadranka. U predjelu su bili punjena jaja, grašak, pršut, mozzarella, rajčica… Zadnji dio predjela činile su šljive s pancetom. "Ja to neću jesti, šljive i gljive neću jesti", komentirao je Ivan! Nakon predjela, uhvatio se Svinjskog ludila - glavnog jela. "Bože me sačuvaj", komentirala je Maria sam naziv jela. Dok je spravljao svinjsko ludilo, otkrio je da mu je ljubav prema kuhanju baka usadila. Tijekom kuhanja omaknula mu se greškica, zagorio mu je luk, no uspio je sanirati tu nevolju. Desert je posljednji bio na redu, a Juraj mu je nadjenuo ime Majmunska posla. "Tu će biti banane", procijenili su svi kandidati. Upravo tako, radio je banana kruh, a uz njega dodao sladoled. "Vjerujem da ću se najesti večeras i isprobati dosad nepoznate m okuse", zaključila je Jadranka.

Juraj se nakon priprave večere bacio na dekoraciju stola, a ekipa je dotad u kombiju komentirala popis namirnica. Maria i Ivan nisu bili sretni. S njima se složila i Valentina, koja ne voli gljive. "Meso jedino ako ga napravi dobro kao Jadranka večeras", rekao je Ivan pa se krenuo s Marijom dogovarati o nastavku večeri - skincareu i šampanjcu te sushiju. Jurajeva večera, činilo se, pošla je po krivu već od samog popisa namirnica. No, za dobru atmosferu cijeli je kombi bio spreman, posebno kada su Maria i Ivan najavili da će influencer Juraju postaviti niz pikantnih pitanja. "Uz tebe smo, svi za jednog, jedan za sve", poručile su cure Ivanu prije negoli su stigli kod Juraja. Najtajanstvenijeg kandidata tjedna poželjeli su, naime, otvoriti pitanjima te tako saznati više o njemu.

Domaćin nije ni slutio što mu se sprema pa je prpošno dočekao ekipu. "Draga ekipa, sad ćemo popiti jedan aperitivčić tako da ću pozvati gosta iznenađenja - mog dragog prijatelja Ribafisha! "Kakvo je to susjedstvo bez rakije? Za dobrosusjedske odnose imamo talijanski amaro, domaći višnjevac i jedno grčko piće", ponudio je Ribafish ekipu. "Drago mi je što s ovim mladićem već godinama skupljam smeće okolo i da je čovjek svjestan koliko je planet zagađen danas. Išli smo skupa u brojne avanture i ako kuha kao što čisti smeće, onda ćete se jako fino najesti", najavio je legendarni Domagoj Jakopović Ribafish Juraja dok je posluživao aperitiv. "Volim sve što je talijansko, svaka pohvala za aperitiv", zaključila je Maria nakon aperitiva.

Na red je potom stiglo predjelo koje se ekipi svidjelo. "Jaja su fenomenalna", komentirao je Ivan dok je Valentini predjela količinski bilo premalo. Šljiva sa špekom bila je mnogima zanimljiva, ali ne nužno na najbolji mogući način. "Mene je iskreno strah ovog godišnjeg doba za probati. Maria, ja ću sad ovo probati", najavio je Ivan isprobavanje šljive i pancete. "Kako ti se čini?", pitao je Juraj Ivana, a ovaj mu je samo odgovorio: "Ne čini mi se", uklonio šljivu iz usta. "Pobogu, kad sam vidio ove šljive, diglo mi se i ovo malo kose na glavi što imam", zaključio je Ivan. Pohvalio je influencer potom i jaja i pršut, no šljive i pancetu nije mogao pojesti. "Veliki jedan šok, šok, šok!". Juraj je potom i sam zaključio da je s predjelom očito pogriješio. Više nade polagao je u 'Svinjsko ludilo'.

'Svinjsko ludilo' uslijedilo je nakon predjela. Maria je odmah najavila da neće previše jesti jer je svinjetina kalorična. Tijekom glavnog jela, ekipu je zanimalo ima li Juraj neku djevojku, no on je demantirao njihova nagađanja. "Mogao bi biti malo otvoreniji", otkrila je potom Maria. Vruća Ivanova stolica potom je preuzela show te je, nakon Valentine, influencer postavio pitanje o idealnoj Jurajevoj ženi. Avanturist je rekao da mu je idealna žena otvorena i iskrena i nježna, a više od toga ekipi nije otkrio. Glavno jelo je nešto bolje prošlo kod ekipe, no ne i Marije, koja nije željela jesti lungić. Nije Juraj zaradio komplimente, no nade je položio u desert.

Banana kruh uz sladoled primamljiva je bila ekipi. "Bananu jedem samo u shakeovima prije teretane, tako da mi je spoj banane i kruha bio katastrofa", rekla je Maria o desertu. Ni tijekom deserta nije jenjavala priča o ljubavnom životu domaćina. Juraj je stoga otkrio da mu je najdulja veza trajala četiri godine, no 'na rate'. "Mislim da se tajanstvenost krivo definirao, ako je netko preotvoren, onda netko drugi postaje pretajanstven. Nisam taj koji će odmah reći sve o sebi. Ako želiš saznati nešto, pitaj me, dobit ćeš odgovor", komentirao je Juraj nakon vruće stolice. Rezultatima nisu kandidati bili zadovoljni. "Mislim da se Juraj jako dobro snašao", zaključila je ipak Maria na kraju. Vruća stolica je na kraju završila, a Juraj je ekipi podijelio iznenađenja - staklenku sreće. "Ne jedem slatko inače, desert mi se nije činio vrijednim da ga probam", sumirala je Maria desert. Ni ostatku ekipe nije se desert baš svidio. Juraj je kao domaćin dobio komplimente, no njegova jela nisu osvojila ekipu.

Za svoju večeru Juraj je dobio svega 25 bodova. Trenutno je zadnji, no hoće li na posljednjem mjestu i ostati, no ostaju večere kod Marije i Ivana.

