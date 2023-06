Nikola na popisu namirnica ima i meso jelena: 'Wow! To! Zagonetno je! To može biti paprikaš da boli glava'

Nikola Pavleković, radnik u šumi, ugostit će protukandidate četvrtog dana podravskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Tradicionalan je, a voli i takvu hranu. Uz naporan posao, Nikola pronalazi vremena za svoje hobije, a najdraži su mu pisanje pjesama i ribolov. Voli provoditi vrijeme sa svojim društvom, a veliki je ljubitelj dobre atmosfere i ukusne hrane.

Svoju večeru za dame u 'Večeri za 5 na selu' odlučio je spraviti od zanimljivih sastojaka - šunke, brokule, mesa jelena, junetine, mrkve, vrhnja i žumanjaka. "Wow, meso jelena? To! Ne znam, zagonetno je", komentirala je Martina H. "Ok, sve poznato, ne. Vrhnje uz šunku, ali još nešto mi fali tu. Vrhnje i žumanjci? Hm… Jelen, junetina - to može biti takav paprikaš da boli glava", zapitala se umirovljenica Gordana. "Je li to vrhnje za kuhanje? Slatko vrhnje? Ne znam, ne vidim ga kao osobu koja radi deserte", poručila je, pak, Maja.

