Nikola o slobodnom vremenu i zanimanju: 'Radim kao sjekač, prilično je opasan i izazovan posao'

Nikola Pavleković ugostit će protukandidate četvrtog dana podravskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. Tradicionalan je, a voli i takvu hranu. Uz naporan posao, Nikola pronalazi vremena za svoje hobije, a najdraži su mu pisanje pjesama i ribolov. Voli provoditi vrijeme sa svojim društvom, a veliki je ljubitelj dobre atmosfere i ukusne hrane.

"Po zanimanju sam šumski radnik - sjekač, taj posao mi se jako sviđa, inače ga ne bih radio. Prilično je opasan i izazovan posao. Sebe bih opisao kao društvenu, zabavnu osobu koja uveseljava društvo. Staviti nekome osmijeh na lice mi je zakon, to je svrha mog života", zaključio je Nikola.

"Svoje slobodno vrijeme uvijek ribolov, ali s prijateljem, samom mi je monotono. Detektor mi pomaže da se barem malo nadam bogatstvu, pišem i pjesme, to me smiruje, oduševljava. U emisiju me prijavila mlađa kći, da dokažem sebi, njoj i drugima da znam kuhati", zaključio je Nikola.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakog radnog dana od 20.15 sati samo na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.