Zastupnica u osiguranju Nikolina Mikočević otvorit će ovotjednu 'Večeru za 5 na selu'. Dolazi iz sela Petrovec kod Siska, a u show se prijavila zbog dobre zabave i stjecanja novih prijateljstava. Ne skriva da bi voljela i pobijediti. Slobodno vrijeme provodi u društvu svog psa, a opušta se i sadeći cvijeće. Ugostit će tajnicu Mateu Lovrenščak, kuhara Zorana Tota, umirovljenog branitelja Olivera Sučevića te prodavačicu Branku Sučević. Vedroj i veseloj Nikolini nije uvijek bilo lako, no nastoji osmijeh ne skidati s lica.

"Imam kćer Gabrijelu, nas dvije smo same godinama, proživjele dobro i zlo i to je to. Kći mi studira u Varaždinu, završava treću godinu fakulteta i planira ostati tamo još dvije godine, sad, hoće li se vratiti u naše krajeve ili neće to treba vidjeti s njom, ali ja se nadam da hoće", ispričala je Nikolina. "Od njezine godine i tri mjeseca živimo same, fali mi i sada, a kada je odselila u Varaždin, prva dva mjeseca sam svaki drugi, treći dan brisati suze. Bilo je ono, ili ostani ili se vrati doma, ja više ne mogu. Jako mi nedostaje, ali Kuki nadopunjuje svaku tu rupu i točku praznu", ispričala je.

Kuki je obiteljski pas i heroj. "Za Kukija ginem, ne dam ga za ništa na svijetu. Prvo, naš je ljubimac, a drugo naš spasitelj. Da njega nema, ne bi bilo ni nas. Spasio nam je život dok je bio potres, panično je počeo bježati iz kuće, shvatile smo da se nešto događa i naše se pod štokom sasvim slučajno, zbog njega. Da njega nije bilo, ostale bi zatrpane u kući, a ovako smo krenule za njim i zato je Kuki broj jedan, sve bi na svijetu dala za njega", otkrila je Nikolina.

"Kad se sjetim dana potresa, uvijek je knedla u grlu. Nije nastradala samo naša kuća, no u našem selu smo mi najgore prošle. U jednom trenutku smo se svi našli na cesti. Osjećaj zajednice postoji, ali osjećaj zajednice koja je zaboravljena. Nažalost je tako", dodala je Nikolina. "Volim svoje selo i običaje, svoje ljude i bila bih jako sretna kada bi ta ista općina nešto više za nas napravila. Stvarno smo zaboravljeni kao da smo na drugoj planeti. Zato sam se prijavila u 'Večeru za 5 na selu'", zaključila je zastupnica u osiguranju.

