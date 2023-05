Nismo vidjeli njihovu pripremu na setu, ali zato donosimo recept Vlatkove gibanice i savijače

"Vlatko, što nam je ovo?", pitala ga je produkcija. Naime, kandidat ovotjedne 'Večere za 5 na selu' desert je pripremio ranije, odnosno nije ga pripremao tijekom snimanja.

"A čujte, to je trebalo stajati malo u frižideru, duže vrijeme. To sam ranije napravio. Mogu vam reći što je to", rekao je Vlatko. Gostima je poslužio gibanicu, a kad već nismo vidjeli pripremu, čitateljima donosimo recept.

Desert: Nešto slatko

Za gibanicu s višnjama

500 g tijesta za savijače

400 g višanja iz kompta (ili svježih)

3 jogurta (3 x180 g)

1 prašak za pecivo

ekstrakt vanilije

100 ml ulja

200 g griza (pšenične krupice)

280 g šećera

Višnje iz kompota ocijedite, ako koristite svježe višnje, očistite ih od koštica. U zdjeli pomiješajte jogurt, ulje, šećer, griz, prašak za pecivo i ekstrakt vanilije. Polovinu šećera možete po želji zamijeniti smeđim šećerom.

Odvojite kore tijesta za savijače. Za jednu savijaču trebaju vam 3-4 kore. Prvu koru premažite smjesom jogurta i griza, prekrijte drugom korom i ponovite postupak. Na zadnju koru posložite ocijeđene višnje. Pažljivo zarolajte tijesto i pecite u pećnici na 180° C oko 40 minuta. Pospite šećerom u prahu i poslužite.

Za gibanicu s orasima

500 g lisnatog tijesta

20 dag oraha

10 dag krušnih mrvica

4 žlice šećera

1 vanilin šećer

2 žumanjka

5 dag maslaca

Pjenasto izmiješajte 2 žumanjka, 4 žlice šećera i vanil šećer.Kada žumanjci dobiju svijetložutu boju, ulijte 5 dag otopljenog maslaca, dodajte 20 dag oraha, 10 dag krušnih mrvica i pola žlice šećera.

U kremu umiješajte, prema potrebi, 3-4 žlice mlijeka, ali pazite da ostane prilično gusta. Obje polovice lisnatog tijesta razvaljate u listove. Tri četvrtine svakog lista ravnomjerno premažite kremon od oraha i savijte. Pecite ih na nešto više od 200 °C (pećnica mora biti unaprijed zagrijana). Savijaču poslužite mlaku ili hladnu posutu šećerom u prahu i narezanu na manje komade.

