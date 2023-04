Opet se priča o odnosu Maje i Ivane: 'Mislim da ju je mogla više podržati na večeri'

Najmlađa ovotjedna kandidatkinja Mateja Mežnarić dolazi iz mjesta Sveti Križ Marija Gorica, po struci je referentica u financijama i voli svoj posao, no interesi su joj puno veći pa se voli okušati i u novim stvarima zbog čega i dolazi u 'Večeru za 5 na selu'. Ova djevojka ima brojne hobije - među kojima šminkanje, slaganje puzzli i pisanje, a usto je pred njom velika svadba.

Svestrana djevojka dobro se snalazi i u kuhinji, a tijekom ovotjednih večera više su joj se svidjele same delicije na stolu negoli atmosfera. "Nisu me jela razočarala nego ta amtmosfera možda. Očekivala sam da ćemo se više zezati, razgovarati, jedno o drugom saznati, to možda. Jela su bila većinom ukusna. Na večerama mi je bitnija atmosfera, da pričamo, nego hrana. Ovaj tjedan to nismo dobili, sad jesu li sramežljivi ili jednostavno nemamo zajedničkih tema, to ne znam", otkrila je Mateja.

Foto: RTL RTL

Prokomentirala je i odnos prijateljica Ivane i Maje. "Mislim da je Maja mogla više podržati Ivanu, kad si s prijateljicom ona je jedina koju poznaješ, može te više motivirati, razveseliti malo", komentirala je Mateja. "Ja bih sigurno da sam s prijateljicom, više pričala da je malo opustim", zaključila je djevojka.

Maja je, pak, objasnila da je željela da drugi kandidati bolje upoznaju Ivanu pa im je prepustila da vode glavnu riječ.

Kako će se Mateja snaći tijekom svoje večere te tko će u konačnici uzeti pobjedu - pogledajte u 'Večeri za 5 na selu'. Emisiju gledajte od 20.15 sati samo na RTL-u. 'Večeru za 5 na selu' možete gledati i na PLAYU.