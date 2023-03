Splitski tjedan 'Večere za 5 na selu' otvorit će Tea Kocjančić. Savjetnica u osiguranju ugostit će protukandidate - kuhara Davorina Baranju, studenticu Nives Pericu, specijalizanta javne uprave Vedrana Miletića te umirovljenicu Ljubicu Popović. Tea ima 56 godina i dolazi iz Podstrane. Uz posao, ima niz hobija, čelnica je udruge koja na Hvaru promovira stare običaje i tradicije, a u 'Večeru za 5 na selu' prijavila se zbog dobrog druženja.

Ova dama za sebe kaže da je vrlo komunikativna i svestrana. Cijeli svoj život bavi se mrežnim marketingom. "Mnogi će reći da su oni iz osiguranja dosadni, međutim ljepota je tog posla, ima puno dobrih stvari gdje na kraju kada vas ljudi zovnu i kada im pomognete da financijski u tom trenutku prebrode tešku situaciju, onda ste sretni i zadovoljni jer ste im to omogućili", rekla je Tea.

"Volim uređivati nokte, ali ono što mi je posebna ljubav to je medicinska pedikura i ona radost kad starijoj osobi pomognete da bude bez boli. To me raduje", ispričala je Tea. Raduje je i pomisao na Hvar. "Rođena sam Splićanka, ali srcem i dušom s otoka Hvara, točnije iz jednog malog mjesta koje se zove Gdinj. Otamo je moj tata, on je davnih dana u Splitu pokrenuo jednu lijepu priču gdje se ljudi okupljaju, kroz udrugu koja je tada postojala se njeguje kulturna baština našeg mjesta i otoka Hvara. Želim da se ta ljubav prenese i na djecu i prije nekih devet godina došla mi je ideja da na Facebooku otvorim grupu i da se počnemo okupljati, kako su naši stari živjeli. Da pomognemo mjestu koje sada ima jako malo ljudi", zaključila je Tea.

Osim starih hvarskih plesova, voli i latino plesove. "Salsu plešem rekreativno, taj sat treninga ne mislim na ništa nego samo vježbam i plešem, to je nešto baš lijepo". "Volim tradicionalnu hranu, mada ću danas kuhati i nešto moderno", zaključila je Tea.

