'Ovo je moje najljepše dijete na svijetu': DJ Baki u pomoć pozvao prelijepu nećakinju

Riječanin Robert Kožul vičan je u pripremi jela, ali ne i deserata. No, snašao se tijekom pripreme večere i u pomoć pozvao nećakinju Lorenu. Svome je stricu više bila moralna podrška, no i to je nešto.

"Ovo je moja nećakinja Lorica. Nije moja, ali je od brata. No, kao da je moja. Ona će mi pomoći oko piškotica, ona ima ljepše ruke, za to treba ženska spretna ruka", rekao je. Lorena je strica naveliko nahvalila.

"S njim je uvijek zabava zagarantirana. Mislim da ste i sami imali priliku vidjeti. Dobar roditelj, dobar kuhar, nije se džabe prijavio", rekla je.

U izjavama su otkrili kako im je ovo bio prvi put da su zajedno kuhali.

"Drago mi je što me pozvao. Sto posto sam sigurna da će biti oduševljeni", podržala ga je. Robi, poznatiji kao DJ Baki, rekao je kako bi nakon ovoga mogao otvoriti slastičarnicu.

