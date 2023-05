Ovotjedni kandidat o najtežem periodu: 'Najviše mi je pomoglo to što znam po što sam išao'

Voditelj restorana Dean Medur dolazi iz Velike Gorice, trenutno radi u Švicarskoj, a u Hrvatsku dolazi zbog supruge i djece. Ugostit će protukandidate pretposljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5 na selu', u koju se prijavio ponajprije zbog ljubavi prema kuhanju i dobre zabave.

Osim kuhanja, u slobodno vrijeme voli ići na pecanje i družiti se s prijateljima. Najviše uživa u jelima domaće kuhinje, uvijek rado priprema piletinu, odnosno voli peći pileća krilca, a kad spravlja neko jelo, najviše mu smeta što je previše pedantan jer ga to usporava.

Večera za 5 na selu Foto: Večera za 5 na selu

Svoj radni vijek Dean provodi u inozemstvu, radeći na brodovima. Trenutno radi kao voditelj restorana na brodu, a prisjetio se i dana kada je dobio priznanje zbog svog odličnog rada. Te godine izgubio je 27 kilograma i bilo mu je iznimno teško. "Mislio sam da sam iskusan u tome, ali to je nešto sasvim drugo. Iskustvo sam stekao na kruzerima, mislio sam da je isto i s turističkim brodovima na Dunavu - Rajni, Majni, ali apsolutno je drugačija stvar", otkrio je Dean.

"U najtežim trenucima najviše mi je pomoglo to što znam po što sam išao. Išao sam po novac, po karijeru, znao sam da to mogu. To je jedina stavka koja je bila i zbog tog sam i dan danas tamo", objasnio je domaćin.

'Večeru za 5 na selu' gledajte svakim radnim danom od 20.15 sati na RTL-u. Emisiju možete gledati i na PLAYU.